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Земан и Драгош вышли во второй тур выборов президента в Чехии

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Действующий президент Чехии Милош Земан и бывший глава Академии наук страны Иржи Драгош по итогам голосования 12–13 января вышли во второй тур выборов. Об этом сообщило Чешское статистическое управление по итогам подсчета 100% голосов.

Причиной назначения второго тура выборов стало то, что ни один кандидат не набрал 50% голосов, необходимых по закону для победы в первом туре.

Ведомство сообщило, что на избирательные участки пришли 61,92% жителей, имеющих право голоса. Из них 39,92% проголосовали за Милоша Земана, 25,97% отдали свои голоса Иржи Драгошу.

Второй тур выборов состоится в республике 26 и 27 января.

Милош Земан в своей политике придерживается антимусульманских взглядов, выступает против наплыва беженцев, а также призывает к снятию санкций с России. Иржи Драгош, напротив, выступает за сотрудничество с ЕС и сохранение антироссийских ограничений.

Задержанная за нападение на президента Чехии Милоша Земана украинская активистка движения Femen Анжелина Диаш может предстать перед судом в понедельник, 15 января.

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