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Китайский программист «разогнал» старый компьютер в четыре раза

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Фото: Global Look Press/magebroker/Michael Hartmann
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Китайский программист увеличил мощность старого компьютера в четыре раза с помощью новой системы охлаждения.

Своей находкой энтузиаст поделился в сети в субботу, 13 января.

Экспериментатор разогнал выпущенный 16 лет назад компьютер, подсоединив к его материнской плате мощную современную систему охлаждения на жидком азоте, сообщает портал «VistaNews».

При этом частота процессора возросла с 1,2 Ггц до 4,5 Ггц.

Программист отметил, что раньше таких систем охлаждения не было и что теперь с их помощью можно повысить производительность у любого старого компьютера, но эта схема не годится для современных процессоров.

29 декабря портал iz.ru рассказал о том, что онкобольной 13-летний мальчик из села Прилуки в Приморье получил в подарок к Новому году компьютер, после того как его родители обратились с просьбой о помощи к президенту Владимиру Путину.

Вручить компьютер мальчику приехал временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморья Константин Межoнов.

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