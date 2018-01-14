Продажи Rolls-Royce в 2017 году упали

Компания Rolls-Royce продала в 2017 году 3362 автомобиля, что на 16% меньше, чем в 2016 году.

Информация об этом содержится в отчете автопроизводителя.

Сами представители компании заявили о полученной прибыли, а снижение продаж объясняют отсутствием в модельном ряду марки Phantom, сообщает Tvoe-avto.

При этом продажи автомобилей престижного бренда велись в 50 странах.

Двумя годами ранее обладателями Rolls-Royce стали 4011 человек.

В декабре 2017 года портал iz.ru рассказал о том, что продажи автомобилей люксового сегмента в России возросли к октябрю 2017 года на 13%.

Объем рынка новых премиальных авто за первые десять месяцев текущего года составил 1,2 тыс. единиц.

При этом в октябре россияне приобрели 107 автомобилей самого дорогого сегмента. Аналогичный показатель в 2016 году был ниже на 37%.