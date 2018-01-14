Самолет выкатился при посадке за пределы полосы в Турции

Самолет авиакомпании Pegasus Airlines выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту Трабзон в Турции.

Об этом в воскресенье сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение. Сообщается, что самолет летел из Анкары в Трабзон. О причинах, по которым при посадке лайнер выкатился за пределы ВВП, не сообщается.

Предварительно, пострадавших при посадке самолета нет.

Накануне самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Оренбургской области.