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Японский правительственный Boeing 747 потерял деталь во время перелета

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Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Японский правительственный Boeing 747 потерял панель, являющаяся частью соединения двигателя с крылом, возможно, это произошло в полете.

Информацию об этом распространило командование Воздушных сил самообороны Японии в четверг, 11 января.

Правительственный Boeing 747 вылетел из столичного аэропорта ориентировочно в 12:00 по местному времени (06:00 мск) и прибыл в аэропорт Син-Титосэ спустя час, по прилете обнаружили, что деталь пропала, сообщает ТАСС.

Сам отряд самолетов, в котором произошел инцидент, обслуживает премьер-министра и императора.

12 августа пассажирский самолет японской авиакомпании All Nippon Airways (ANA) совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда.

Как отмечается, причиной вынужденной посадки стала неисправность системы регулирования давления в кабине. Поломка обнаружилась уже после вылета самолета из аэропорта. Экипаж принял решение вернуться.

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