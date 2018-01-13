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СКР назвал основную версию взрыва дома в Омске

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Фото: РИА Новости/Илья Петров
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Следственный комитет России (СКР) считает версию о взрыве газового баллона в Омске основной. Об этом заявил официальный представитель СУ СКР по региону Лариса Болдинова в субботу, 13 января.

«Мужчина заправил пятилитровый баллон, собираясь ехать на рыбалку. Сейчас устанавливается газ, которым был заполнен баллон, и правильность его заполнения», — цитирует ее «Интерфакс».

Баллон мог дать утечку газа после того, как расширился в тепле, считают в СКР.

Взрыв газа произошел 12 января в одной из квартир жилого дома в Октябрьском округе города. Ударной волной разрушило стены квартир на втором этаже, также произошло нарушение несущих конструкций. Пострадали не менее семи человек.

9 января портал iz.ru сообщил, что строительная компания «Стройбетон» заканчивает аварийно-восстановительные работы в здании на 2-м Амурском проезде города Омска, где в конце декабря взорвался газ. Тогда пострадал только один человек.

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