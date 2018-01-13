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Шесть пострадавших при взрыве газа в Омске находятся в реанимации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Семья из шести человек, получившие ожоги при взрыве газа в пятиэтажном доме в Омске, остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального минздрава.

Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в больнице с переломом пяточной кости.

Взрыв газа произошел 12 января около 17:20 мск в одной из квартир жилого дома в Октябрьском округе города. Ударная волна разрушила стены квартир на втором этаже. Произошло нарушение несущих конструкций, в здании возник пожар.

Пострадали семь человек и еще порядка 170 жителей дома были эвакуированы.

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