Режим ЧС введен в Октябрьском округе Омска после взрыва газа в доме

Власти Омска ввели режим чрезвычайной ситуации в Октябрьском округе после взрыва газа в многоквартирном жилом доме.

Режим ЧС объявлен «для ликвидации последствий хлопка газа в одном из многоквартирных домов по улице 5-й Кордной», рассказали в администрации Омска, об этом сообщает ТАСС. Жителей подъезда, пострадавшего от взрыва, разместили в гостинице «Иртыш», людей обеспечили горячим питанием до завершения работ.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Омске в пятницу около 17:20 мск, после хлопка последовал пожар. Пострадали семь человек и еще порядка 170 жителей дома были эвакуированы, возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку.