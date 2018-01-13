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Режим ЧС введен в Октябрьском округе Омска после взрыва газа в доме

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Фото: РИА Новости/Илья Петров
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Власти Омска ввели режим чрезвычайной ситуации в Октябрьском округе после взрыва газа в многоквартирном жилом доме.

Режим ЧС объявлен «для ликвидации последствий хлопка газа в одном из многоквартирных домов по улице 5-й Кордной», рассказали в администрации Омска, об этом сообщает ТАСС. Жителей подъезда, пострадавшего от взрыва, разместили в гостинице «Иртыш», людей обеспечили горячим питанием до завершения работ.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Омске в пятницу около 17:20 мск, после хлопка последовал пожар. Пострадали семь человек и еще порядка 170 жителей дома были эвакуированы, возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку.

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