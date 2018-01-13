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Баку вошел в топ-5 городов мира с самой необычной архитектурой

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Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев
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Столица Азербайджана Баку вошла в пятерку городов мира с самой необычной архитектурой наряду с Римом, Стамбулом, Шанхаем и Барселоной.

Об этом говорится в туристическом путеводителе Lonely Planet, составленном для любителей необычной архитектуры.

В Баку советуют посмотреть средневековые улицы Старого города, посетить Девичью башню и Центр имени Гейдара Алиева, сообщает «Интерфакс».

8 января портал iz.ru сообщил, что средневековые часы, установленные на стене башни Староместской ратуши в Праге, остановят и отправят на реставрацию.

По информации журналистов, часы будут демонтированы и полностью разобраны. Детали заберут на реставрацию из-за того, что ратуша серьезно пострадала во время Второй мировой войны, а проведенные после работы не были выполнены должным образом.

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