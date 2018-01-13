ЦРУ подозревает Россию в кибератаке вируса NotPetya на Украине

ЦРУ подозревает, что Россия причастна к кибератаке вируса NotPetya на Украине.

Об этом со ссылкой на секретные доклады американской разведки рассказала Washington Post.

О якобы «растущей агрессии России в киберпространстве в рамках доктрины «гибридной войны» заявил и бывший глава британского разведагентства GCHQ Роберт Хэнниган, сообщает РБК.

В июне вирус блокировал компьютерные системы компаний и ведомств Украины, требуя за разблокировку $300 в биткоинах. При этом, кроме компьютеров украинских госучреждений, пострадали российские компании, такие как «Роснефть» и «Башнефть».

29 декабря СБУ заявила о российском происхождении хакерских атак на правительственные инфосистемы Украины.

По словам главы спецслужбы Василия Грицака, осенью 2017 года состоялась массовая фишинговая рассылка на официальные электронные адреса центральных органов украинской исполнительной власти, которая содержала вредоносное ПО.

Грицак отметил, что «хакеры могли получать возможность скрытно и удаленно администрировать украинские веб-ресурсы».