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Автобус с детьми опрокинулся в Казахстане из-за непогоды

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Казахстане из-за снежного бурана опрокинулся автобус, следовавший в школу, в результате ДТП пострадали 17 человек. Об этом 13 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

По данным ведомства, причиной ДТП стали метели и бураны, которые серьезно затруднили движение на дорогах республики. В настоящее время пострадавшие эвакуированы с места происшествия.

«Бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта Карагандинской области «Матак» эвакуировала 17 пострадавших из опрокинутого пассажирского автобуса, следовавшего маршрутом Караганда–Карагайлы в среднюю школу поселка Шешенкара Бухар-Жырауского района», — сообщил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Руслан Иманкулов.

Не менее восьми человек погибли после падения автобуса в пруд в индийском штате Карнатака рано утром 13 января.

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