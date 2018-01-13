Samsung презентовала в США секретный складной смартфон Galaxy X

Компания Samsung представила на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе складную модель смартфона Galaxy X. Об этом сообщает «Пятый канал».

При этом выпуск данных моделей пока невозможен, так как операционная система Android, несовместима с мобильными устройствами с гибким экраном. По словам главы мобильного подразделения Samsung Ди Джей Коха, компания в ближайшее время разработает новое программное обеспечение.

Новый «секретный» гибкий смартфон смогли увидеть только некоторые партнеры Samsung. В зал их пустили только после того, как они сдали телефоны и устройства с фотоаппаратами.

Отмечается, что некоторые модели инновационного смартфона складываются экраном вверх, другие экраном вниз.

Помимо этого, он сообщил, что смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+ будут презентованы на выставке MWC 2018 в конце февраля.

Ранее портал iz.ru сообщил, что компания Samsung придумала «умный» свитер, с помощью которого можно заряжать гаджеты. Суть изобретения заключается в том, что одежда будет накапливать в специальном аккумуляторе энергию от движения рук.