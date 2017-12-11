Компания Samsung придумала «умный» свитер

Южнокорейская компания Samsung запатентовала «умный» свитер, с помощью которого можно заряжать гаджеты.

Суть изобретения заключается в том, что оригинальная одежда будет накапливать в специальном аккумуляторе энергию от движения рук. Для этого на свитере установят необходимые датчики и процессоры, которые будут собирать данные об активности человека, сообщает журнал LetsGoDigital.

Каким именно будет объем аккумулятора — пока неизвестно, однако в патентной заявке указано, что он будет небольшой мощности. Также пока неясно, как свитер будет переносить стирку.