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Пожаловавшимся Путину морякам из Сахалина выплатили долги по зарплате

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Судовладелец «Вип Строй Холдинг» погасил все долги по зарплате морякам, обратившимся в 2017 году к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава дальневосточной региональной организации Российский профсоюз моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

«После вмешательства Генеральной прокуратуры по указанию президента России было возбуждено 20 уголовных дел к руководителю компании, и заработная плата морякам в конце концов была выплачена», — пояснил представитель профсоюза. Его цитирует «РИА Новости».

Моряки с теплоходов «СТ Винд», «Порт Мэй», «Маджестик» и «Тесса» обратились с жалобой на задержку зарплат в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» 15 июня 2017 года.

9 января прокуратура Хабаровского края сообщила, что организация «Инвестиционно-строительная компания» из Комсомольска-на-Амуре более трех лет не выплачивала зарплату 180 сотрудникам.

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