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«ВКонтакте» снова внесли в список пиратских ресурсов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российскую соцсеть «ВКонтакте» министерство торговли США в очередной раз внесло в список пиратских ресурсов.

Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Компанию соцсети в списке составили, в частности, российские торрент-трекеры Rutracker.org и Rapidgator.net. «Доклады «ВКонтакте» о том, что компания предпринимает шаги по борьбе с пиратством, вселяют надежду», — отмечается в документе.

Упоминание сайтов в списке министерства торговли США не влечет правовых последствий и служит напоминанием о существовании проблемы интеллектуального пиратства.

В декабре «ВКонтакте» представила анимированные стикеры. 

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