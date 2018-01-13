Обвиняемый в коррупции бывший вице-президент Аргентины отпущен на свободу

Суд Аргентины удовлетворил прошение об освобождении бывшего вице-президента страны Амадо Буду, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщает агентство Telam.

Политик является фигурантом дела о махинациях в бытность министром экономики республики. Обвинение ему было предъявлено в 2014 году.

Судьи пришли к выводу, что Амадо Буду не будет представлять опасность для расследования его дела, находясь на свободе.

11 января портал iz.ru писал, что аргентинский суд отменил домашний арест экс-главы МИД республики Эктора Тимермана ради его лечения в США.