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Суд отменил домашний арест экс-главы МИД Аргентины ради его лечения в США

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Martin Zabala
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Аргентинский суд постановил отменить домашний арест бывшего министра иностранных дел страны Эктора Тимермана, обвиняемого в препятствовании расследованию теракта в Буэйнос-Айресе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам судьи Серхио Торреса, отменить арест следует по «гуманитарным соображениям», так как Тимерману необходимо пройти курс лечения от рака в США.

Ранее аргентинский суд разрешил экс-главе МИДа выехать из страны для получения медицинской помощи.

10 января стало известно, что власти США запретили въезд в страну аргентинскому экс-министру. По предварительным данным это связано с прекращением действия визы Тимермана.

«Правительство Аргентины в связи с ходатайством гуманитарного характера, которое подали адвокаты экс-главы МИДа Эктора Тимермана, обратится в посольство США, чтобы добиться выдачи новой визы», –– заявили в МИД Аргентины.

Эктор Тимерман обвиняется в инициации прекращения преследования пятерых иранцев, подозреваемых в совершении теракта в 1994 году в Буэйнос-Айресе у еврейского культурного центра, ради экономических преференций в переговорах с Тегераном.

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