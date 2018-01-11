Суд отменил домашний арест экс-главы МИД Аргентины ради его лечения в США

Аргентинский суд постановил отменить домашний арест бывшего министра иностранных дел страны Эктора Тимермана, обвиняемого в препятствовании расследованию теракта в Буэйнос-Айресе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам судьи Серхио Торреса, отменить арест следует по «гуманитарным соображениям», так как Тимерману необходимо пройти курс лечения от рака в США.

Ранее аргентинский суд разрешил экс-главе МИДа выехать из страны для получения медицинской помощи.

10 января стало известно, что власти США запретили въезд в страну аргентинскому экс-министру. По предварительным данным это связано с прекращением действия визы Тимермана.

«Правительство Аргентины в связи с ходатайством гуманитарного характера, которое подали адвокаты экс-главы МИДа Эктора Тимермана, обратится в посольство США, чтобы добиться выдачи новой визы», –– заявили в МИД Аргентины.

Эктор Тимерман обвиняется в инициации прекращения преследования пятерых иранцев, подозреваемых в совершении теракта в 1994 году в Буэйнос-Айресе у еврейского культурного центра, ради экономических преференций в переговорах с Тегераном.