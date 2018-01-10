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В Саудовской Аравии арестовали носившего женское платье мужчину

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Фото: REUTERS/Faisal Al Nasser
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В Саудовской Аравии арестовала мужчину после появления в соцсетях видео, где он одет в платье и изображает свадьбу. Об этом в среду, 9 января, передает пресс-служба полиции Мекки.

Сообщается, что о случившемся полицейским 29 декабря доложил один из гостей торжества. Он рассказал, что во время праздненства неожиданно появились молодые люди, один из которых был одет в женскую одежду. Мужчины инсценировали свадьбу.

Полиция задержала и установила личность «молодого человека, похожего на женщину, и его сопровождающих». Отмечается, что сейчас они арестованы. Материалы дела направлены в генпрокуратуру «для принятия дальнейших мер», передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что жителя Шотландии Джейми Харрона приговорили к трем месяцам лишения свободы в Дубае. Его обвинили в том, что он коснулся другого мужчины. Инцидент произошел летом в одном из дубайских баров. Шотландец случайно коснулся незнакомца, после чего тот вызвал полицию.

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