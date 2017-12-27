Аргентинский судья назвал смерть обвинившего экс-президента прокурора убийством

Суд признал, что прокурор Альберто Нисман, обвинявший экс-президента Аргентины Кристину Фернандес де Киршнер в препятствовании расследованию теракта, был убит.

Такое постановление вынес судья Хулиан Эрколини.

«Смерть прокурора Нисмана не была самоубийством, а стала результатом умышленных действий третьих лиц», – цитирует его ТАСС.

Ранее считалось, что в 2015 году Нисман застрелился после смерти ударился головой, но расследование жандармерии страны доказывает, что он был избит при жизни и усыплен кетамином перед смертью.

Нисман обвинял де Киршнер «препятствование расследованию» взрыва еврейского культурного центра в 1994 году в Буэнос-Айресе, в причастности к которому подозревали пятерых иранцев.

7 декабря аргентинский суд официально предъявил де Киршнер обвинение в измене родине. Кроме того, действия политика квалифицируются как «укрывательство с отягчающими обстоятельствами» и как «препятствование расследованию». Судья также постановил наложить арест на ее активы на общую сумму 50 млн песо ($2,9 млн долларов).