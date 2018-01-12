На старый Новый год в Москве запланировано более 100 мероприятий

Более 100 мероприятий пройдет в Москве в старый Новый год, пишет RT. По данным m24.ru, в столичных парках состоятся развлекательные программы. Гости и жители Москвы смогут принять участие в различных конкурсах и викторинах. Также запланировано катание на санях.

Праздничные мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» состоятся 13 и 14 января в Лианозовском, Измайловском, Бабушкинском парках, а также в парках Кузьминки, Фили и парке Красная Пресня, сообщает портал департамента культуры Москвы.

Кроме того, в Новом Манеже продолжается выставка «Необъятный Рязанов», приуроченная к 90-летию режиссера Эльдара Рязанова.

Ранее социологи посчитали траты жителей России на празднование Нового года. В средним россияне тратили 13 тыс. рублей, средняя сумма расходов на праздник выросла за год на 3 рубля.