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Ростуризм предупредил о сложной ситуации в Японии из-за снегопадов

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Ростуризм предупредил россиян и туроператоров о сложной метеорологической обстановке в Японии из-за сильных снегопадов. Об этом говорится в сообщении федерального агентства по туризму.

Ведомство ссылается на данные департамента ситуационно-кризисного центра МИД РФ о сложной ситуации в префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава и Тояма. По прогнозам синоптиков, обильные снегопады будут продолжаться до 15 января.

«Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Японию, информировать своих клиентов о сложной метеорологической обстановке. Ростуризм рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездок в Японию», — говорится в сообщении.

12 января портал iz.ru писал, что на Японию обрушились снегопады, превышающие среднегодовую норму от трех до десяти раз. Рекорд был зафиксирован в Ниигата — там за день выпало 134 см осадков. Из-за непогоды следовавший в Нагаоку поезд с 600 пассажирами застрял в пути.

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