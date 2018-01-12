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Сильные снегопады обрушились на Японию

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alessandro Di Ciommo
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Снегопады, превышающие среднегодовую норму от трех до десяти раз, обрушились на север и северо-запад Японии, передает ТАСС со ссылкой на Главное метеорологическое управление страны.

Снег выпал в префектурах Ниигата, Фукуи, Исикава, Тояма. Рекорд зафиксирован в префектуре Ниигата — 134 см осадков.

В школах ряда населенных пунктах отменили занятия.

Ранее сообщалось, что поезд с 600 пассажирами, следовавший из Ниигаты в Нагаоку, застрял в пути. Пассажиры были вынуждены провести ночь в вагонах.

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