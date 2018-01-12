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Друг Лил Пипа опубликовал новый трек с его вокалом

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Фото: youtube.com
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Музыкант и продюсер Marshmello опубликовал новый трек с вокалом американского рэпера Лил Пипа на своем канале в YouTube.

Композиция получила название Spotlight. Работа над ней началась за несколько недель до смерти рэпера, и Marshmello сам закончил песню по просьбе матери покойного.

Густав Ар (Lil Peep) умер в возрасте 21-года от передозировки наркотиками. Он получил популярность в России после клипа на песню Benz Truck («Гелик»), который был записан с русскими субтитрами и частично снимался в Москве.

В связи с произошедшим популярный российский рэпер Мирон Фёдоров, известный под псевдонимом Oxxxymiron, призвал поклонников более серьезно отнестись к проблеме наркотической зависимости и избегать опиатов.

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