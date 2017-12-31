Ургант, Николаев и Дудь сняли пародию на «Розовое вино»

В программе «Вечерний Ургант» показали пародию на главный российский музыкальный хит «Розовое вино» рэп-исполнителей Элджея и Feduk. По сюжету видеоклипа Иван Ургант, Александр Гудков и Feduk поют о посещении сауны.

«Здесь слишком жарко, я перестаю дышать. Парную с алкоголем лучше не мешать», — поется в песне.

Далее герои ролика находят своего четвертого товарища — Игоря Николаева — в парилке с кружкой пива и предупреждают его об опасности сочетания высокой температуры и алкоголя. В ответ на это артист просит «не обламывать кайф», однако через некоторое время ему становится плохо.

На вопрос Урганта, кто будет дуть, в кадре появляется пятый герой — популярный блогер Юрий Дудь. Когда Николаев приходит в себя, то просит рэп-музыканта «спеть что-нибудь душевное». Клип заканчивается исполнением всеми участниками ролика песни Николаева «Малиновое вино».

Напомним, композиция «Розовое вино» в исполнении Элджея и Feduk стала наиболее прослушиваемой песней в соцсети «ВКонтакте» в 2017 году — пользователи включали ее более 200 млн раз. Также в список самых популярных треков вошли песни «Тает лед» группы «Грибы», Despacito Луиса Фонси, «Рукалицо» Скруджи. Победители музыкальной премии VK Music Awards были объявлены 25 декабря.