СМИ сообщили об ухудшении состояния Олега Табакова

Состояние здоровья народного артиста СССР Олега Табакова вновь ухудшилось, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняет телеканал, на данный момент его состояние остается тяжелым с прогнозом в отрицательную сторону.

7 января сообщалось, что врачи снова подключили артиста к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у артиста наблюдалось пониженное артериальное давление, которое регулировали с помощью лекарств.

Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения».