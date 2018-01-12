Прямой эфир

СМИ сообщили об ухудшении состояния Олега Табакова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние здоровья народного артиста СССР Олега Табакова вновь ухудшилось, сообщает РЕН ТВ.

Как уточняет телеканал, на данный момент его состояние остается тяжелым с прогнозом в отрицательную сторону.

7 января сообщалось, что врачи снова подключили артиста к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у артиста наблюдалось пониженное артериальное давление, которое регулировали с помощью лекарств.

Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Врач рассказал о состоянии здоровья Олега Табакова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017