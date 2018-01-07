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Табакова снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Врачи снова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких народного артиста СССР Олега Табакова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам медиков, в настоящее время у артиста наблюдается пониженное артериальное давление, в связи с чем нормальный уровень давления поддерживается с помощью лекарств. На данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее заслуженный врач России и заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников сообщил, что речи о выписке Табакова из больницы пока не идет.

Выдающийся актер театра и кино, режиссер, педагог Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения», актеру также была проведена трахеостомия

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