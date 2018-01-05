Врач рассказал о состоянии здоровья Олега Табакова

Состояние здоровья народного артиста СССР Олега Табакова существенно улучшилось, однако речи о его выписке пока не идет. Об этом сообщил ТАСС заслуженный врач России и заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

«Сейчас состояние Табакова существенно лучше, у него нормальная температура, сохраняется аппетит, он в сознании, общается. Но совокупность болезней пока делает прогноз не очень ясным. Так что в ближайшее время мы не ждем выписки из больницы», — рассказал Печатников.

Он также опроверг информацию о том, что артиста ввели в состояние искусственной комы и отметил, что Табаков находится в сознании. Печатников добавил, что лично курирует нахождение Табакова в Первой градской больнице. В настоящее время лечением артиста занимаются трое врачей.

«Недавно приезжал специально приглашенный доктор из Германии, медицинское светило. Так вот, когда он увидел нашу аппаратуру и ознакомился с курсом лечения, проведенным Табакову, то признал, что в Германии врачам вряд ли бы удалось справиться с инфекцией, сразившей этого пациента», — добавил Печатников.

Как сообщал портал iz.ru, выдающийся актер театра и кино, режиссер, педагог Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября 2017 года. У него диагностировали сепсис и «синдром глубокого оглушения». Актеру также была проведена трахеостомия, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.