Ветеран ВОВ получил медаль спустя 74 года ожидания

Медаль «За боевые заслуги» ветеран Великой Отечественной войны получил спустя 74 года ожидания. Получить награду, к которой Степан Васильевич Братушев был представлен еще в 1944 году, стало возможно только после присоединения полуострова Крым к России.

Формальности удалось уладить после обращения в Центральный районный военкомат Симферополя и запроса из Минобороны РФ. В ходе ВОВ Братушев участвовал в боях за освобождение Латвии и Эстонии, где был тяжело ранен 10 декабря 1944 года под Ригой, сообщает телеканал «Звезда». После госпиталя он вернулся в свою часть.

В то время по каким-то причинам представленного к медали ветерана так и не наградили. И лишь спустя 74 года, в день его 92-летия, в крымскую столицу пришли наградное удостоверение и медаль.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Латвии уравняли права ветеранов ВОВ и воевавших на стороне нацистов.