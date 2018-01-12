В МВД уточнили данные о гранате в прибывшем с Украины поезде
Транспортная полиция рассказала подробности о гранате в поезде, прибывшем на железнодорожную станцию Валуйки-Сортировочные Белгородской области.
«Сотрудниками правоохранительных органов с места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала. Угрозы для движения поезда она не представляла», — говорится в сообщении УМВД на транспорте по ЦФО.
Уточняется, что информация о «заминированном поезде» не соответствует действительности.
Ранее сообщалось, что с Украины в Россию 11 января пришел якобы заминированный поезд. По некоторым данным, поезд отправился со станции Лантратовка, которая находится на территории Луганской области, подконтрольной Киеву.