В МВД уточнили данные о гранате в прибывшем с Украины поезде

Транспортная полиция рассказала подробности о гранате в поезде, прибывшем на железнодорожную станцию Валуйки-Сортировочные Белгородской области.

«Сотрудниками правоохранительных органов с места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала. Угрозы для движения поезда она не представляла», — говорится в сообщении УМВД на транспорте по ЦФО.

Уточняется, что информация о «заминированном поезде» не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что с Украины в Россию 11 января пришел якобы заминированный поезд. По некоторым данным, поезд отправился со станции Лантратовка, которая находится на территории Луганской области, подконтрольной Киеву.