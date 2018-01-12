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В Подмосковье поезд насмерть сбил 21-летнего мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Поезд, следовавший из Астрахани в Санкт-Петербург сбил молодого человека 1996 года рождения в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 12 января на перегоне Рязанского направления МЖД. В настоящий момент по факту происшествия проводится проверка.

«Организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на перегоне станций Кратово–Отдых Рязанского направления Московской железной дороги. По данным следствия, 12 января примерно в 1.55 мск на перегоне станции Кратово–Отдых проходящим поездом сообщением Астрахань–Санкт-Петербург насмерть сбит мужчина 1996 года рождения», — приводит телеканал «360» сообщение СК.

Ранее портал iz.ru сообщал, что поезд метро канадского города Торонто сбил дурачившегося на платформе пассажира. Им оказался музыкант под псевдонимом Lil Evil. От удара мужчину подбросило в воздух, после чего он упал на платформу.

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