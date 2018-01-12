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Программа по развитию татарского языка будет действовать до 2020 года

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Программа по сохранению, изучению и развитию языков Татарстана будет действовать до 2020 года. Такое решение приняло правительство республики. Кроме татарского, в проект включены все государственные и негосударственные языки региона. Об этом сообщает ProKazan.ru.

Финансирование мероприятий в целях сохранения идентичного татарского народа возросло на 24,2 млн рублей. В 2018 году на эту госпрограмму выделят 42 млн рублей вместо 33 млн рублей, а в 2019-м — 31 млн рублей вместо планируемых 25,9 млн рублей.

Напомним, со второй четверти этого учебного года для школьников татарский язык перестал быть обязательным предметом. Он считается добровольным предметом. А количество часов, отведенных на преподавание русского языка, увеличено.

Минобразования РФ предусмотрело в учебных планах отдельный предмет — государственный язык субъекта. На него отводится два часа в неделю. Для его изучения необходимо согласие родителей. Ранее правительство Татарстана увеличило гранты для общественных организаций, выступающих за сохранение и развитие языков народов, проживающих на территории республики.

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