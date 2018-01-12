Продажи смартфонов в России в 2017 году установили рекорд

Продажи смартфонов в России в 2017 году выросли на 6%, установив рекорд в 28,4 млн устройств, что больше почти на 1 млн показателей 2014 года.

Информацию об этом в пятницу, 12 января, распространило ПАО «МТС».

«Пользователям требуются устройства с качественными экранами и хорошими камерами, которые позволяют с комфортом общаться в социальных сетях и решать их ежедневные задачи», — цитирует сообщение «Интерфакс».

По мнению специалистов компании, это один из факторов роста продаж дорогих смартфонов. Кроме того, сыграли роль маркетинговые акции. Всего рынок вырос на 17,3%, до 386 млрд рублей.

Первое место по продажам занимает Samsung — 25,2% в штучном выражении и 29,2% в денежном. Смартфоны Apple удерживают второе место с 12,8% гаджетов и первое с 34,4% в денежном выражении. Доля Huawei достигла 9,6% в штуках и 8,5% в деньгах.

8 января портал iz.ru сообщил, что американская компания Apple намерена на протяжении всего 2018 года менять батареи iPhone с двукратной скидкой. Решение принято на фоне скандала с замедлением работы устаревших моделей смартфонов компании.

Заменить изношенные батареи можно будет за $29, тогда как ранее стоимость данной процедуры составляла $79.