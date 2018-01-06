Эксперты назвали десятку лучших смартфонов на Android

Китайский смартфон Huawei Mate 10 Pro признан лучшим современным смартфоном под управлением Android в 2017 году по версии портала Android Authority.

Согласно масштабному тестированию портала, китайский гаджет получил в финальном зачете 361 балл, что на 7 баллов превышает результат смартфона Samsung Galaxy Note 8. Третье место занял OnePlus 5T (337 баллов).

В список лучших также попали модели Nokia 8, LG V30, Pixel 2 XL, Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ1, Razer Phone и BlackBerry KEYone Black.

Основными критериями отбора стали технические параметры, скорость работы, возможности аккумулятора, цена, а также работа камеры. Как уточняют организаторы, качество сделанных фото оценивали сами пользователи портала.