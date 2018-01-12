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Пассажиры метро и МЦК получили 127 тыс. подарков в праздники

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Пассажиры метро и МЦК получили 127 тыс. подарков от столичного метрополитена в праздничных акциях, проходивших с 25 декабря по 8 января.

Информацию об этом распространил портал мэра и правительства Москвы в пятницу, 12 января.

Подарки получили первые пассажиры новогодних поездов, посетители катка в метро, авторы посланий Деду Морозу и многих других акций, сообщает сетевое издание m24.ru.

Пассажиры получили браслеты и брелоки с функцией транспортной карты «Тройка», мягкие игрушки, шоколад, ручки и блокноты.

8 января руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов рассказал, что общественный транспорт в Москве в рождественскую ночь с 6 на 7 января перевез более 330 тыс. пассажиров, что в полтора раза больше прошлогоднего показателя.

По словам заммэра, рост пассажиропотока связан с народными гуляниями и городским фестивалем «Путешествие в Рождество».

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