Гильермо дель Торо и Кристофер Нолан номинированы на премию Гильдии режиссеров США

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, снявший фильм «Форма воды», номинирован на премию Гильдии режиссеров США в категории «Лучший режиссер», пишет «Газета.ру» со ссылкой на Entertainment Weekly.

За это звание также поборются Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Грета Гервиг («Леди Берд»), Мартин Макдона («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). Также на это звание претендует Джордан Пил («Прочь»).

Ранее в американском городе Санта-Моника в Калифорнии состоялось вручение премии кинокритиков США Critics' Choice Awards. В главной категории победил фильм Гильермо дель Торо «Форма воды». Лучшей актрисой по версии кинокритиков стала Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», а лучшим драматическим сериалом был признан «Рассказ служанки».