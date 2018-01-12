Прямой эфир
Сюжет:

Путин назвал проколом критику США о недопуске Навального к выборам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин назвал проколом критику Вашингтона из-за недопуска оппозиционного политика Алексея Навального к выборам президента РФ в марте 2018 года. Президент отметил, что в США, возможно, делают ставку на своих кандидатов, но прокололись.

Путин обратил внимание на то, что ЦИК не допустил к участию в выборах президента нескольких претендентов, но госдепартамент не назвал других, кроме Навального.

«Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, руководства других стран, о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть в руководстве страны», — сказал российский лидер.

«Видимо, это те люди, на которых они (США — Прим. ред.) делают ставку, на которых опираются, в этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали», — подчеркнул он. Путин также указал, что в Вашингтоне не любят, когда кто-то вмешивается в их внутренние дела, но сами США постоянно предпринимают такие попытки.

Ранее сообщалось, что в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2018 года вошли певица Полина Гагарина, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, директор Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский и главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о признаках замороженного конфликта в Донбассе
Путин выступил за скорейшее обновление системы подготовки кадров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017