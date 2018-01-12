Путин назвал проколом критику США о недопуске Навального к выборам

Президент России Владимир Путин назвал проколом критику Вашингтона из-за недопуска оппозиционного политика Алексея Навального к выборам президента РФ в марте 2018 года. Президент отметил, что в США, возможно, делают ставку на своих кандидатов, но прокололись.

Путин обратил внимание на то, что ЦИК не допустил к участию в выборах президента нескольких претендентов, но госдепартамент не назвал других, кроме Навального.

«Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, руководства других стран, о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу России, кого они хотели бы видеть в руководстве страны», — сказал российский лидер.

«Видимо, это те люди, на которых они (США — Прим. ред.) делают ставку, на которых опираются, в этом смысле они прокололись, лучше бы они промолчали», — подчеркнул он. Путин также указал, что в Вашингтоне не любят, когда кто-то вмешивается в их внутренние дела, но сами США постоянно предпринимают такие попытки.

Ранее сообщалось, что в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2018 года вошли певица Полина Гагарина, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, директор Государственного музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский и главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия.