Из-за ремонта 102 дома в Петербурге остались без тепла

Жители Невского района Петербурга ощутили «похолодание» в своих квартирах: теплоподача ограничена из-за срочных ремонтных работ. По данным сайта «Комсомольской правды», об этом сообщает ГУП «ТЭК СПб».

Специалисты ведут ремонт проблемного участка около дома №97 по улице Седова, чтобы избежать аварийного прорыва в морозную погоду. Завершение ремонтных работ планируется на утро 12 января, на месте работают две бригады коммунальщиков.

Из-за проводимого ремонта ограничено теплоснабжение в 102 жилых домах.

10 января жители ряда домов Ленинского района Воронежа остались без холодной воды. Власти оперативно организовали подвоз технической воды. В конце декабря из-за коммунальной аварии на сутки без тепла остались жители Центрального района Челябинска. 14 декабря около 17 250 жителей 106 домов в Пензе остались без теплоснабжения из-за повреждения трубопровода.