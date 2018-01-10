Водоводы Ростовской области проверят после крупной аварии

Власти Ростовской области поручили контролирующим службам проверить все водоводы, расположенные на реках в регионе. Как говорится в постановлении правительства региона, это необходимо для того, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

RostovGazeta отмечает, что это поручение появилось после крупной аварии в Белой Калитве. Она произошла 6 января, из-за нее воды не было в 47 домах и пяти социальных учреждениях. Прорыв водовода был зафиксирован под руслом реки Северный Донец.

До сих пор последствия аварии полностью не устранены. Вода подается в дома лишь несколько часов в сутки. Власти приняли решение создать резервный водопровод, однако на это уйдет примерно месяц.

В конце декабря из-за коммунальной аварии на сутки без тепла остались жители Центрального района Челябинска.