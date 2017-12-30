Число аварий на коммунальных системах в РФ за год сократилось на 84%

В 2017 году количество аварий на коммунальных системах в российских регионах сократилось на 84% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает МЧС России.

Всего за девять месяцев 2017 года произошла одна крупная авария на коммунальных системах жизнеобеспечения, в то время как в 2016 году — шесть. По данным ведомства, жертв и пострадавших при данных ЧС не зарегистрировано.

Как писал портал iz.ru, в ведомстве сообщили также и о сокращении авиационных катастроф на 53% по сравнению 2016 годом.