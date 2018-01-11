Путин назвал ненормальной ситуацию между Россией и Украиной

Ситуация в отношениях России и Украины не является нормальной на данный момент. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды».

«Что касается наших отношений с Украиной в целом, ситуация абсолютно ненормальная, когда вместо конструктивных отношений между двумя близкими, братскими странами, фактически частями одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня», — сказал он.

По мнению российского лидера, ситуация нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе.

«Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», — также подчеркнул он.

Кроме того, глава государства заявил о наличии фундамента для восстановления отношений.

«Торговый оборот между Россией и Украиной вырос. Это признак того, что фундамент для восстановления отношений есть», — сказал он.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году, после того как Крым по итогам референдума стал частью РФ, а также после начала военного конфликта на юго-востоке Украины. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий в Донбассе. В Москве же неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений, а обвинения Киева не имеют доказательств.