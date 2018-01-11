Прямой эфир

Путин назвал ненормальной ситуацию между Россией и Украиной

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в отношениях России и Украины не является нормальной на данный момент. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в редакции «Комсомольской правды».

«Что касается наших отношений с Украиной в целом, ситуация абсолютно ненормальная, когда вместо конструктивных отношений между двумя близкими, братскими странами, фактически частями одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня», — сказал он.

По мнению российского лидера, ситуация нормализуется после урегулирования конфликта в Донбассе.

«Что касается перспектив урегулирования в Донбассе, то это приобретает характер замороженного конфликта. Никто в этом не заинтересован, в том числе и Россия. Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась, но разрешилась так, чтобы она не вызывала озабоченности ни у кого, кто проживает на этой территории», — также подчеркнул он.

Кроме того, глава государства заявил о наличии фундамента для восстановления отношений.

«Торговый оборот между Россией и Украиной вырос. Это признак того, что фундамент для восстановления отношений есть», — сказал он.

Отношения Москвы и Киева ухудшились в 2014 году, после того как Крым по итогам референдума стал частью РФ, а также после начала военного конфликта на юго-востоке Украины. Киев регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий в Донбассе. В Москве же неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом Минских соглашений, а обвинения Киева не имеют доказательств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал, где провел новогодние праздники
Путин заявил о «проколе» США в связи с критикой России из-за Навального

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017