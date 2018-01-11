ЦОДД призвал водителей пересесть на общественный транспорт

Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дорогах в связи с возможным ухудшением погодных условий. Об этом сообщает в четверг, 11 января, Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Как передает ЦОДД, при ухудшении погодных условий возрастает вероятность возникновения ДТП, особенно на дорогах, где есть эстакады и тоннели. Кроме того, автомобилистов предупредили о вероятном осложнении движения на дорогах в вечерний час пик.

ЦОДД рекомендует по возможности пользоваться общественным транспортом, который работает в штатном режиме.

Портал iz.ru писал о том, что несколько улиц Москвы перекроют с 10 января из-за инженерных работ. Две полосы будут заблокированы на 2-й Брестской улице, по одной полосе закроют на улице Юлиуса Фучика и на Васильевской улице в районе их пересечения со 2-й Брестской.