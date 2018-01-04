В Москве продолжат сужать полосы для увеличения их количества

Практика по сужению полос на дорогах Москвы, что позволит увеличить их количество, будет продолжена в 2018 году, заявил руководитель Центра организации дорожного движения столичного правительства (ЦРДД) Вадим Юрьев.

Он подчеркнул, что власти Москвы считают этот метод «очень эффективным» по затратам, поскольку всего-то надо обновить разметку, передает телеканал «Москва 24».

Юрьев отметил, что данная практика показала свою эффективность в 2017 году. В качестве примера он привел Каширское и Алтуфьевское шоссе, а также улицу Большая Тульская. Здесь благодаря переразметки «удалось решить какие-то серьезные накопленные проблемы».

Ранее Юрьев отмечал, что в 2016 году на столичных дорогах зафиксированы самые низкие показатели аварийности за 10 лет — ниже отметки 8,3 тыс. Жертвами ДТП в российской столице погибли 514 человек.