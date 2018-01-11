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Глава Минтранса рассказал о сроках возобновления авиасообщения с Египтом

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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Регулярные воздушные перевозки между Москвой и Каиром могут начаться в середине февраля, сообщил 11 января министр транспорта России Максим Соколов. 

«Как я и говорил, потребуется примерно полтора месяца после подписания указа на открытие авиасообщения и заключение соответствующих договоров», — рассказал он, передает ТАСС

Соколов уточнил, что договоры необходимо заключить с аэропортом Каира, хэндлинговыми компаниями. Также время требуется для перезапуска работы представительства «Аэрофлота», отметил он.

Ранее 11 января сообщалось, что столичные аэропорты Домодедово и Шереметьево поставили в расписание рейсы в Каир с 1 февраля 2018 года.

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