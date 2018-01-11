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Маркелов сравнил себя с Улюкаевым

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Фото: ТАСС/Андрей Махонин
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Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов в ходе заседания в суде провел параллели между собой и экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым. Об этом корреспондент iz.ru сообщил из зала суда.

На время следствия Маркелов попросил суд сменить ему пребывание в СИЗО на домашний арест и не соглашаться с ходатайством обвинения о продлении его содержания в изоляторе.

«Я приношу извинения суду, у вас много дел и судьба Маркелова вам неинтересна, ну и что, что он проведет лишние три месяца в СИЗО. Объективных доказательств нет. Прошу не поддерживать ходатайство. Прошу на время следствия провести нам время под домашним арестом. У меня есть собственность, где я могу проживать и являться, как господин Улюкаев», — отметил экс-чиновник.

Леонида Маркелова обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей, также на него заведено второе уголовное дело о хранении боеприпасов и их приобретении.

Бывший глава Республики Марий Эл находится в московском СИЗО «Лефортово». Он был освобожден от занимаемой должности в апреле 2017 года указом президента России Владимира Путина.

15 декабря суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти». До вступления приговора в силу Улюкаев был помещен в федеральный изолятор № 1. До этого он находился под домашним арестом. 10 января Улюкаева перевели в трехместную камеру. 

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