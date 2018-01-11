СК возбудил новое уголовное дело против бывшего главы Марий Эл Маркелова

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщает корреспондент портала iz.ru из зала суда.

«Возбуждено дело в отношении Маркелова по ч. 1 ст. 222, дело о хранении боеприпасов и их приобретении», — сказал следователь.

Леонида Маркелова обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». В сентябре портал iz.ru писал о продлении ареста. Он был освобожден от занимаемой должности в апреле 2017 года указом президента России Владимира Путина.

Как писал портал iz.ru 11 января, экс-глава региона заявил о том, что нуждается в «серьезном лечении» из-за заболевания легких.