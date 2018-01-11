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СК возбудил новое уголовное дело против бывшего главы Марий Эл Маркелова

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом сообщает корреспондент портала iz.ru из зала суда.

«Возбуждено дело в отношении Маркелова по ч. 1 ст. 222, дело о хранении боеприпасов и их приобретении», — сказал следователь.

Леонида Маркелова обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». В сентябре портал iz.ru писал о продлении ареста. Он был освобожден от занимаемой должности в апреле 2017 года указом президента России Владимира Путина.

Как писал портал iz.ru 11 января, экс-глава региона заявил о том, что нуждается в «серьезном лечении» из-за заболевания легких.

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