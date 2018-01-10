Маркелов рассказал в суде о состоянии своего здоровья

Бывший главаРеспублики Марий Эл Леонид Маркелов в ходе заседания в суде заявил, что нуждается в серьезном лечении.

«Мне вызывали «скорую», у меня из за болезни болели колени, в СИЗО мне могли сделать только укол, лечить не могут, я не могу двигаться. Я двигаюсь только потому, что мне сделали обезболивающий укол. Мне нужно серьезное лечение», — заявил он.

По словам бывшего главы региона, у него «болезнь легких».

Маркелов также опроверг наличие у него недвижимости во Франции.

Маркелова обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». В сентябре портал iz.ru писал о продлении ареста. Он был освобожден от занимаемой должности в апреле 2017 года указом президента России Владимира Путина.