В Новый год зрители в сети выбрали «Один дома» и «Иронию судьбы»

В новогоднюю ночь зрители, выбравшие домашнее празднование, смотрели не только традиционные шоу на телеканалах, но и посещали онлайн-кинотеатры, предлагающие широкий ассортимент контента.

Если на телевидении, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», самым рейтинговым художественным фильмом стала отечественная сказка «Последний богатырь», показавшая среди молодой аудитории рекордную для российского кино долю в 35% и рейтинг в 9,4 пункта, то по кинопросмотрам в онлайн-кинотеатрах лидером стала комедия «Один дома». Под этот фильм интернет-пользователи чаще всего проводили главную ночь года. Кроме того, согласно статистике, популярностью с 31 декабря на 1 января пользовалась отечественная классика — «Ирония судьбы, или С легким паром».

В топ-10 по просмотрам в новогоднюю ночь также вошли «Kingsman: Золотое кольцо», «Тайна 7 сестер», «Между нами горы», «Фиксики. Большой секрет», «Матильда», «Джунгли», «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», «Затмение».

— В интернет-кинотеатрах зрители могут смотреть любимые фильмы без рекламы, — пояснил «Известиям» киноэксперт Сергей Лавров. — Кроме того, зрители могут сами формировать ассортимент картин, а не получать в принудительном порядке те, что предлагают телеканалы. Новогоднюю атмосферу создают старые проверенные хиты, прочно ассоциирующиеся с праздником у всех поколений семьи, отсюда их неизменная востребованность.

За все остальные праздничные дни самыми популярными у россиян фильмами стали новинки 2017 года — «Бегущий по лезвию 2049», «Kingsman: Золотое кольцо» и «Тайна 7 сестер». В десятку также попали «Между нами горы», «Джунгли», «Матильда», «Один дома», «Фиксики. Большой секрет», «Коматозники» и «Затмение».

— В платном контенте пользователи просматривали новинки, а также советские хиты, — рассказала «Известиям» автор аналитики интернет-кинотеатра tvzavr Елена Хлебникова. — Основной потребляемый контент в праздники — блокбастеры, комедии, фильмы для семейного просмотра. Погода не располагала к зимним забавам на улице. Россияне предпочли провести время в кругу семьи за просмотром фильмов.

Для сравнения: в 2016 году лидерами в новогодние праздники оказались комедии «Елки», «Елки 2» и «Морозко».

Дети в эти каникулы чаще всего смотрели в интернете мультфильмы «Фиксики», «Кот Саймона» и «Маша и Медведь». В десятке оказались и популярные у детей «Куми-Куми», «Мусти», «Смешарики. Новые приключения», «Грузовичок Пик», «Смешарики. Пин-код», «Смешарики. Азбука безопасности» и «Волшебники двора».