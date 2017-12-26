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«Джуманджи: Зов джунглей» потеснил «Елки новые»

Лидером бокс-офиса стал приключенческий ремейк из Голливуда, но российские новинки составили ему сильную конкуренцию
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Фото: WDSSPR
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Первую строчку российского бокс-офиса за уикенд 21–24 декабря заняла приключенческая лента с Дуэйном Джонсоном «Джуманджи: Зов джунглей», сообщает портал «Кинодата». Лента заработала 292,5 млн рублей.

На втором месте — очередная часть франшизы продюсера Тимура Бекмамбетова «Елки новые» — 184,5 млн. Бюджет картины составляет 186,5 млн. Эксперты прогнозируют, что фильм окупится за новогодние праздники.

— В первой пятерке бокс-офиса оказались сразу четыре новинки: зрители по достоинству оценили все премьеры уикенда, — рассказала «Известиям» киноэксперт Ольга Зинякова. —  Ремейк хита 1990-х годов «Джуманджи» заинтересовал как молодежь, так и представителей среднего поколения, привлеченных знакомым брендом. «Елки» продолжают оставаться одной из самых популярных российских франшиз, стабильно показывающей достойные кассовые результаты и получающей высокую оценку публики.

На третью позицию опустилась космическая сага «Звездные войны: Последние джедаи» — 129,5 млн, при общей кассе в 718 млн.

— «Звездные войны: Последние джедаи» — единственный релиз, сохранивший позиции в первой пятерке с прошлого уикенда, — отметила Ольга Зинякова. — На прошедшей неделе наибольшую кассу кинотеатрам принесли молодежная и семейная аудитории, активность которых возрастает с приближением новогодних праздников.

Четвертое место — у полнометражной анимационной ленты «Фердинанд»: 123,5 млн. А замыкает пятерку лидеров российского проката отечественный мультфильм продюсера Сергея Сельянова «Три богатыря и принцесса Египта» — 18 млн. И это только на предварительных показах. В широкий прокат картина выходит 28 декабря, и уже сейчас понятно, что новая часть франшизы про Илью Муромца со товарищи может собрать примерно 1 млрд.

— «Фердинанд» только начинает свою прокатную историю, основные сборы придутся на новогодние праздники, когда школьники выйдут на каникулы. То же самое можно сказать и о ленте «Три богатыря и принцесса Египта», — полагает Ольга Зинякова. — Все прокатчики планируют продолжать рекламные кампании во время праздников, и мы надеемся на высокую посещаемость — этому будет способствовать и качество выходящих картин.

Главным релизом новогодних праздников обещает стать российская спортивная драма «Движение вверх» от создателей «Легенды 17» и «Экипажа». Один из самых ожидаемых фильмов года уже высоко оценили первые зрители.

— Ожидания от этого проекта очень высокие, поскольку история никого не оставляет равнодушным, и мы уверены, что люди захотят увидеть ее не один раз на большом экране, — рассказала Ольга Зинякова.

Еще одной заметной новинкой новогодних каникул станет «Величайший шоумен» с Хью Джекманом в главной роли. Российская премьера ленты состоится в новогоднюю ночь в киноцентре «Октябрь».

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