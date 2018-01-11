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Десятки домов в Новосибирске остались без тепла и горячей воды

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Теплоснабжения и подача горячей воды приостановлены в 70 многоквартирных домах в Калининском районе Новосибирска. В зону отключения попали улицы Богдана Хмельницкого и Народная, где есть административные здания и школа №23. Кроме того, еще на 130 объектах горячая вода и отопление отсутствуют в связи с плановыми работами.

Причина аварии — дефект на трубе диаметром 600 мм. Восстановление теплоснабжения ожидается к 19 часам. Об этом пишет vn.ru. Еще 13 зданий остались без тепла из-за дефекта трубопровода между ТК 27-7 и жилым домом на улице Тимирязева, 72.

Как писал портал iz.ru, отопление и горячее водоснабжение было отключено 9 января в 15 жилых домах из-за аварии в Уфе в Республике Башкортостан. В зону аварии попали Айская, Харьковская и Революционная улицы. Аварийное отключение было вызвано ремонтными работами по реконструкции, которые велись на территории общеобразовательной школы № 44. При выполнении работ по переносу теплосети произошла авария.

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