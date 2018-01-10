Прямой эфир

Прокуратура Псковской области вернула тепло в нежилое помещение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Региональная прокуратура помогла местному жителю вернуть тепло в его нежилую постройку, которое было незаконно отключено, сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Псковской области.

Житель Дедовичского района обратился в прокуратуру в связи с тем, что муниципальное предприятие, не имея оснований, отключило отопление в его нежилой постройке. В ходе проведенных мероприятий сотрудники ведомства установили, что отключение произошло в результате приказа директора МП обрезать две трубы тепловой сети, сообщает Псковское агентство информации.

Действия руководителя нарушили законодательство. Прокуратура обратилась с иском к муниципальному предприятию. Суд рассмотрел обстоятельства дела и обязал организацию восстановить в помещении отопление. На данный момент распоряжение суда выполнено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Почти 50 домов и школа остались без тепла в Красноярске
Теплоснабжение восстановлено в Пензе после аварии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017