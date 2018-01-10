Прокуратура Псковской области вернула тепло в нежилое помещение

Региональная прокуратура помогла местному жителю вернуть тепло в его нежилую постройку, которое было незаконно отключено, сообщила пресс-служба надзорного ведомства по Псковской области.

Житель Дедовичского района обратился в прокуратуру в связи с тем, что муниципальное предприятие, не имея оснований, отключило отопление в его нежилой постройке. В ходе проведенных мероприятий сотрудники ведомства установили, что отключение произошло в результате приказа директора МП обрезать две трубы тепловой сети, сообщает Псковское агентство информации.

Действия руководителя нарушили законодательство. Прокуратура обратилась с иском к муниципальному предприятию. Суд рассмотрел обстоятельства дела и обязал организацию восстановить в помещении отопление. На данный момент распоряжение суда выполнено.